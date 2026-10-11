El Gobernador recorrió junto a la intendenta Mariel Peralta los trabajos que se ejecutan con fondos provinciales, luego de que la obra quedara paralizada por la interrupción del financiamiento nacional. La intervención beneficiará directamente a más de 2.000 vecinos.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, recorrió junto a la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, los trabajos de pavimentación de 77 cuadras que el Gobierno provincial ejecuta en la localidad, en el marco del Plan Galina.

La intervención contempla una inversión de $4.759 millones y beneficiará directamente a más de 2.000 vecinos. El proyecto había quedado paralizado tras la interrupción de los aportes del Gobierno nacional y fue reactivado a partir de la decisión del Ejecutivo provincial de garantizar su continuidad con fondos propios.

Durante la recorrida, Torres destacó la importancia de avanzar con obras que acompañen el crecimiento de las ciudades y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. “Esta es una obra que los vecinos de Rada Tilly esperaron durante mucho tiempo y que había quedado paralizada por una decisión del Gobierno nacional. Nosotros asumimos el compromiso de terminarla y hoy los trabajos están en marcha. Son 77 cuadras que van a transformar distintos sectores de la ciudad, mejorar la circulación y dar respuesta a más de 2.000 vecinos”, expresó el mandatario.

*El Plan Galina y la recuperación de obras estratégicas*

El Gobernador remarcó que la intervención forma parte de una política de infraestructura orientada a dar continuidad a proyectos estratégicos y atender las necesidades de cada localidad, a través del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.

“El Plan Galina demuestra que, cuando hay planificación, responsabilidad y decisión política, las obras se pueden concretar. Estamos recuperando proyectos que habían quedado paralizados y avanzando con infraestructura en distintos puntos de Chubut, porque entendemos que cada localidad necesita obras que acompañen su crecimiento y mejoren concretamente la vida de sus vecinos”, sostuvo Torres.

En ese sentido, recordó que la pavimentación de Rada Tilly había sido uno de los compromisos asumidos junto a la intendenta Mariel Peralta, luego de que el proyecto permaneciera paralizado durante más de dos años.

La reactivación de los trabajos permitirá, además, sostener la actividad de la construcción y continuar mejorando la infraestructura urbana de una de las localidades con mayor crecimiento de la provincia.

*Pavimentación de 77 cuadras*

La obra contempla la ejecución de pavimento flexible asfáltico, con una inversión provincial de $4.759.001.729,82 y un plazo de ejecución de ocho meses.

Los trabajos incluyen la reconstrucción y readecuación de la subrasante, la ejecución de terraplenes en los sectores que requieren relleno y la posterior construcción de las capas de subbase y base granular que conforman la estructura de soporte del pavimento.

Sobre esa estructura se colocará la carpeta de pavimento asfáltico con asfalto CA30, de acuerdo con las características técnicas previstas en el proyecto.

La intervención contempla también la adecuación de la infraestructura existente, mediante la readecuación de bocas de registro, la construcción de badenes y cordones, y la ejecución del señalamiento vial correspondiente.

*Una obra para acompañar el crecimiento de Rada Tilly*

La pavimentación de las 77 cuadras permitirá mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la conectividad entre distintos sectores urbanos y brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos.

El proyecto se desarrolla a partir del trabajo articulado entre los organismos provinciales y la Municipalidad de Rada Tilly, con el objetivo de concretar una obra fundamental para acompañar el desarrollo de la localidad.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa ejecutando las intervenciones previstas en el Plan Galina, priorizando obras de infraestructura que mejoren los servicios, fortalezcan la conectividad y acompañen el crecimiento de las comunidades de la provincia.