El presidente Javier Milei mantiene un duro distanciamiento con su ministro de Economía, Luis Caputo y no solo es por el escándalo del oro enviado a Londres, sino con que hasta Milei se está dando cuenta que la economía no funciona

Si acercamiento al economista Ades, a quien invitó a una reunión de Gabinete, tampoco ayuda. Karina quiere desplazarlo para acercarse a los gobernadores.

Mientras tanto, Trump reconoce que se quedó con el petróleo de Venezuela y se saca de encima a Zielenski, luego de hablar con Putin. Hará lo mismo con Milei si pierde las intermedias y que pasa si las gana?.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: