Con el impulso de la Municipalidad a traves de Comodoro Turismo y el trabajo de prestadores y emprendedores turísticos locales, la ciudad vivió un histórico lanzamiento de temporada que mostró, en un solo día y desde un solo lugar, todo lo que hoy se puede hacer en la ciudad. La campaña “Comodoro te Vuela la Peluca” acompañó la jornada como síntesis del asombro que genera el destino frente a sus atractivos.

Comodoro Rivadavia vivió este sábado en la Costanera el Lanzamiento oficial de la Temporada Turística Primavera-Verano 2026/27, una jornada que funcionó como una gran vidriera del proceso de crecimiento que atraviesa la ciudad como destino emergente en la Patagonia. El evento, organizado por la Municipalidad a traves de Comodoro Turismo, reunió a vecinos y visitantes de la región que disfrutaron, y contrataron previamente o en el momento, excursiones de tierra y mar a precios promocionales combinando diferentes traslados y experiencias. “La temporada no es solo un día, es el inicio visible de un trabajo que venimos construyendo hace tres años ya que pasamos de tener dos o tres prestadores a tener hoy una oferta formal, diversa y habilitada que está al alcance de todos. Hoy el vecino pudo ver y contratar una excursión a Rocas Coloradas, un paseo náutico, un bautismo de buceo o una cabalgata, eso antes no existía y es lo que tenemos que comenzar a apropiarnos como nuestro. La temporada recién empieza y queremos invitar a toda la comunidad a ser anfitriona de una ciudad que emerge”, destacó Eduardo Carrasco, Gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo.

El lanzamiento se vio acompañado por el despliegue de la nueva campaña de promoción “Comodoro te Vuela la Peluca”, un juego de sentidos que se apropia del dicho popular y del viento, característico de nuestra región, para resignificarlo en el asombro, el viento que despeina es el mismo que te puede dejar sorprendido cuando subís al Faro San Jorge, navegando junto a una ballena Sei o caminando entre las geoformas o el bosque petrificado del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

*Una oferta que ya está activa y al alcance de todos*

Uno de los objetivos centrales de la jornada fue demostrar que hoy en Comodoro existe una oferta turística real, visible y contratable todo el año a través de las redes sociales de cada prestador y las de Comodoro Turismo. Durante la jornada, los vehiculos salieron con los cupos reservados por locales, turistas y creadores de contenido que vivieron las experiencias de cabalgata, trekking y senderismo en otras locaciones distanciadas a la Costanera, con retorno a la misma para continuar disfrutando las propuestas de la jornada que incluyeron Paseo de Compas, el Patio del Festin como espacio gastronómico, cocina en vivo talleres de nudos, acuarelas, caricaturas, musica en vivo y circuitosdel Progeama Turista por un día para Mini Aventureros.

Las actividades náuticas y acuaticas estuvieron condicionadas por el estado de la marea pero funcionaron como espacio informativo desde la Isla de Prestadores para reservas previas a contratar durante la termporada. En este sentido se informó que los prestadores y emprendedores turísticos que formarán parte de esta oferta y continuarán operando activamente son: Para el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y circuitos de meseta: El Agreste y Patagonia Salvaje. Paseos Náuticos con avistaje de fauna marina y Ballena Sei: Lafkenche, Avistajes Martín Pescador, Al Este y Tonina Tour; Buceo y Snorkeling con lobos marinos: Zeus y Poseidón. City Tours y vuelos de bautismo a través de agencias receptivas: Seaside, El Agreste, Turisfun y Mar del Sur; Nado en aguas abiertas: Maui y Nadadores del Golfo; Stand Up Paddle: Kai Sup Patagonia; Travesías en Kayak: Rafishing y Expedición CR; Cabalgatas y días de campo: Galopes del Sur.

“Buscamos que Comodoro sea una opción en la Patagonia y que en los próximos meses comience a llegar el turismo nacional e internacional con lo que será el desarrollo de los Avistajes de la ballena Sei, hay consultas que comienzan a darse y sabemos que este proceso comenzará a impactar directamente en la economía local, en la hotelería, la gastronomía y en cada prestación. Es un cambio cultural que debemos dar el darnos cuenta del lugar en el que vivimos y su potencial”, concluyó Carrasco. De esta manera, Comodoro Turismo invita a vecinos y turistas a seguir descubriendo la programación de la temporada a través de @comodoroturismo y a contactar directamente a los prestadores para vivir Comodoro todo el año.