La jornada incluyó actividades deportivas, propuestas gastronómicas, artesanos y la presencia del destructor ARA “Almirante Brown”, uno de los principales atractivos de la celebración. Este lunes se realizará el acto central.

El Puerto de Comodoro Rivadavia fue escenario de una jornada de integración con la comunidad, en el marco de las actividades organizadas para conmemorar el 30° aniversario del muelle de Ultramar Antonio Morán.

Bajo la consigna “Un puerto de puertas abiertas”, miles de vecinos se acercaron a las instalaciones portuarias para disfrutar de una propuesta que combinó deporte, gastronomía, cultura y la posibilidad de conocer de cerca una de las principales unidades de combate de la Armada Argentina.

La celebración contó con una importante convocatoria de público durante toda la jornada. Entre las propuestas se destacaron una prueba atlética, una regata náutica y una actividad de cicloturismo, que aportaron movimiento y participación a una programación especialmente diseñada para fortalecer el vínculo entre el puerto y la comunidad.

El sector denominado “Pabellón Golfo San Jorge” concentró buena parte de la actividad, con puestos gastronómicos y stands de artesanos que recibieron una sostenida afluencia de visitantes. La posibilidad de recorrer las instalaciones, compartir un paseo familiar y disfrutar de un entorno habitualmente vinculado con la actividad productiva constituyó uno de los aspectos más destacados de la celebración.

La propuesta permitió mostrar una faceta diferente de la terminal portuaria, consolidando un espacio de encuentro entre la actividad marítima, la producción, el deporte y la comunidad.

*La visita del destructor ARA “Almirante Brown”*

Uno de los principales atractivos fue la presencia del destructor ARA “Almirante Brown”, una de las unidades de superficie más importantes de la Armada Argentina, que arribó a Comodoro Rivadavia después de participar en ejercicios militares internacionales desarrollados en Perú.

La embarcación, que cuenta con una dotación de más de 200 tripulantes, despertó una enorme curiosidad entre grandes y chicos, que pudieron acercarse para conocer sus características, su equipamiento y parte de su historia.

“Como comandante, valoro mucho que mi tripulación entre en contacto y sienta la devolución del cariño que siempre el público en general nos brinda”, expresó el capitán de fragata Pablo Moyano, quien destacó especialmente la importancia de este contacto con la comunidad y el reconocimiento que recibe el personal naval durante este tipo de visitas.

El ARA “Almirante Brown” es un destructor construido en Alemania e incorporado a la Armada Argentina en 1983. Dispone de sistemas de radar, sensores, comunicaciones y armamento que le permiten desarrollar operaciones de guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina, además de cumplir funciones de guerra electrónica.

Por sus sistemas de comunicaciones y coordinación, también puede desempeñarse como plataforma de comando y control dentro de una fuerza naval integrada por distintas unidades. El buque forma parte del núcleo operativo de la Flota de Mar de la Armada Argentina, con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano, y constituye una pieza relevante en las tareas de adiestramiento y preparación de las fuerzas navales.

Su trayectoria incluye la participación en operaciones internacionales. En 1990 fue desplegado hacia el Golfo Pérsico, donde integró la coalición multinacional conformada durante la crisis de Kuwait, en el marco de las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto.

*Acto central*

Las actividades conmemorativas tendrán continuidad este lunes, a partir de las 11 horas, con el acto central por los 30 años del muelle de Ultramar Antonio Morán, que contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes del sector portuario e invitados especiales.

A tres décadas de su inauguración, el muelle representa una instalación estratégica para el desarrollo productivo, logístico y marítimo de la región, vinculada con la actividad pesquera, la industria hidrocarburífera y las operaciones comerciales.

La masiva respuesta del público durante la jornada de puertas abiertas reafirmó el interés de la comunidad por conocer y apropiarse de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.