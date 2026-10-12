Un hombre de 42 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Comodoro Rivadavia, acusado de haber efectuado un disparo que hirió a otro hombre en la espalda tras una discusión ocurrida en el barrio.

Según informó la Policía, el sospechoso, identificado como Nicolás Alejandro Mansilla, fue localizado en una vivienda de la calle Cabo Benítez al 3368. Al ser abordado por los efectivos, manifestó hacerse cargo de lo sucedido y entregó un revólver que quedó secuestrado para la investigación.

El hecho se registró cerca de las 4:18, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre detonaciones de arma de fuego en Cabo Benítez al 3355. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a familiares y allegados trasladando en un vehículo particular a un hombre herido hacia el Hospital Regional.

La víctima fue identificada como Cristhian Alberto Saldania. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los testimonios recabados por la Policía, ambos hombres habían compartido varias horas y consumido bebidas alcohólicas antes de protagonizar una discusión en la vía pública. Según el relato de la madre del herido, tras el altercado su hijo regresó al interior de la vivienda y, poco después, recibió un disparo que atravesó un vidrio e impactó en su espalda.

Personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar, mientras que la causa quedó bajo la intervención de la fiscal Florencia Parra y del juez penal Caviglia, quienes deberán determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.