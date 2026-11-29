Bajo el lema “Por una vida sin violencias”, mujeres de distintas organizaciones, áreas municipales y vecinas recorrieron el paseo costero hasta la plaza Soberanía. La jornada culminó con una clase abierta de actividad física y un lazo humano.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante este domingo la caminata “Por una vida sin violencias”, una propuesta recreativa y de concientización que marcó el cierre de la agenda local en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

El recorrido abarcó la extensión del paseo costero y finalizó en la plaza Soberanía, donde las participantes compartieron una clase abierta de actividad física a cargo de la profesora Marcela Rementería, referente del grupo de Jóvenes Adultas y formaron un lazo humano.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, destacó el espíritu de encuentro de la convocatoria y el trabajo sostenido durante toda la semana, que incluyó también las actividades por la Semana del Orgullo. “La principal convocatoria estuvo pensada para las mujeres que acompañamos diariamente desde la Secretaría, especialmente a través del Plan Nutriendo, donde habitualmente brindamos charlas y capacitaciones”, explicó.

En ese sentido, la funcionaria subrayó la importancia de generar espacios de bienestar y recreación: “Esta vez decidimos cambiar la temática para caminar, distendernos y hacer una actividad al aire libre para sentirnos mejor. No siempre todo pasa por el trabajo o las tareas cotidianas; también nos merecemos un espacio para charlar más tranquilas y sociabilizar entre compañeras”.

La jornada contó con un amplio acompañamiento interinstitucional y sindical. Participaron integrantes de CGT Mujeres, representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); equipos técnicos de las secretarías de Salud y de Desarrollo Humano y Familia, además del personal de la propia cartera de Género y el grupo de Jóvenes Adultas.

Finalmente, Cativa celebró la respuesta de las asistentes y anticipó la continuidad de este tipo de iniciativas: “Culminamos hoy todas nuestras actividades por el 25N con el objetivo de empezar a sostener estas propuestas recreativas con mayor frecuencia y seguir fortaleciendo los lazos entre todas”.