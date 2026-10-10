El Ejecutivo local cerró el primer listado de respuestas definitivas con la adjudicación de 39 lotes con servicios y 50 terrenos con viviendas modulares. En los próximos días se avanzará junto a provincia para atender a los vecinos de la segunda nómina._

Este viernes el Municipio culminó la entrega de soluciones habitacionales correspondientes al primer listado de vecinos afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte. Este esquema inicial de respuestas estuvo integrado por un total de 39 lotes con servicios básicos, sumados a 50 terrenos equipados con infraestructura básica completa y viviendas modulares.

Las adjudicaciones corresponden a parcelas ubicadas en los barrios Don Bosco y Restinga Alí, con superficies de entre 250 y 300 metros cuadrados. Cada uno de los espacios cuenta con la infraestructura indispensable de agua, energía, gas y red de cloacas, además de la documentación legal que garantiza de forma plena la seguridad jurídica de las familias beneficiarias.

En este marco, desde el Ejecutivo local anunciaron que a la brevedad se continuará trabajando en conjunto con el Gobierno provincial para brindar respuestas concretas a quienes forman parte del segundo listado de damnificados. De esta manera, se ratifica una articulación institucional enfocada en dejar atrás las alternativas provisorias y ofrecer una estabilidad definitiva a toda la comunidad afectada.

Durante la jornada, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, detalló los alcances técnicos del operativo y valoró el impacto en las familias. “Los trabajos continúan con la entrega de los terrenos y módulos para los afectados del cerro Hermitte. Son lotes con servicios y los vecinos los han recibido con muchísima felicidad”, destacó el funcionario.

La concreción de esta primera etapa generó profunda emoción entre los beneficiarios, quienes manifestaron su alivio al iniciar un nuevo ciclo de previsibilidad. En ese contexto, la vecina Ibelda, de 77 años, agradeció la entrega recibida. “Estoy muy feliz, porque estuve esperando mucho tiempo esta vivienda para empezar de nuevo”, expresó.

Asimismo, remarcó la agilidad y el trato recibido durante todo el trámite. “Nos explicaron muy bien todas las instancias que atravesamos y el terreno cuenta con todos los servicios, lo que es lo más importante”, concluyó.