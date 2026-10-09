Este sábado quedará inaugurado el Mural Colectivo por la Salud Mental en Comodoro Rivadavia, una propuesta artística y comunitaria que busca visibilizar la importancia del bienestar emocional y promover espacios de participación e inclusión.

La intervención se encuentra ubicada en la intersección de las calles Ani Grane y Democracia, donde durante los últimos días se realizaron intensas tareas de acondicionamiento y preparación del muro que recibió la obra.

El proyecto es impulsado en conjunto por el Centro de Día de Salud Mental, la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria (RISAMC) y el Proyecto de Arte Público del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806.

La iniciativa surgió a partir de un proceso participativo que involucró a usuarios del Centro de Día, familiares y acompañantes, quienes colaboraron en la elaboración de las ideas que dieron origen al diseño final.

El mural fue desarrollado bajo la coordinación inicial de la licenciada Agostina Lascano, mientras que la dirección artística y el diseño definitivo estuvieron a cargo de la muralista Carolina Barrientos.

Además de transformar un espacio urbano que presentaba signos de deterioro, la propuesta apunta a generar un mensaje colectivo sobre la importancia de la salud mental como una construcción social y comunitaria.

La inauguración se realizará en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y estará acompañada por actividades orientadas a reafirmar la importancia de la atención pública, interdisciplinaria y con enfoque de derechos.

Los organizadores destacaron que la obra busca fortalecer la visibilidad de los principios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el acceso a dispositivos de acompañamiento y cuidado.

Con los últimos detalles en ejecución, el mural ingresó en su etapa final y será presentado oficialmente este sábado como un nuevo espacio artístico y de concientización para la comunidad comodorense.