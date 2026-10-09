Franco Colapinto consiguió acceder a la Q2 de la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur y largará desde la 11ª posición en la carrera reducida de este sábado, tras una jornada en la que logró revertir el rendimiento mostrado durante los entrenamientos.

El piloto de Alpine quedó muy cerca de ingresar al grupo de los diez mejores y buscará sumar posiciones en una competencia que se disputará sobre 21 vueltas en el trazado urbano de Marina Bay.

La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien registró el mejor tiempo de la sesión y se quedó con el primer lugar, aunque su posición podría quedar sujeta a revisión por una posible sanción.

Detrás del piloto de Red Bull finalizó George Russell, mientras que la segunda fila quedó integrada por Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Por su parte, el líder del campeonato, Kimi Antonelli, partirá desde la séptima posición. El italiano mantiene una amplia ventaja en la clasificación de pilotos y buscará sumar puntos importantes para acercarse al título.

La tercera fila estará conformada por Lando Norris y Lewis Hamilton, en una grilla que promete una intensa lucha desde las primeras vueltas del sprint.

La actividad continuará este sábado con la carrera sprint desde las 6:00 y posteriormente se desarrollará la clasificación para la prueba principal. La carrera del Gran Premio de Singapur se disputará el domingo desde las 9:00.

Colapinto llega a esta fecha ocupando el 12° puesto del campeonato de pilotos con 27 puntos, mientras que Alpine se ubica en la sexta posición del campeonato de constructores con 68 unidades.