La Asociación Patagónica de Agencias de Viajes y Turismo (APAVYT) emitió un comunicado para advertir sobre reclamos recibidos por presuntas irregularidades en la comercialización de servicios turísticos por parte de la firma Nubi Austral.

Según indicó la entidad, varias personas habrían contratado paquetes turísticos, alojamientos, traslados y otros servicios, abonando total o parcialmente los importes acordados, sin que las prestaciones se concretaran en las condiciones comprometidas.

Además, la asociación señaló que algunos usuarios reportaron dificultades para obtener respuestas de la empresa y problemas para recuperar el dinero abonado por las contrataciones realizadas.

Ante esta situación, APAVYT consideró necesaria la intervención de las autoridades competentes para determinar el alcance de los hechos denunciados y establecer las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Uno de los aspectos destacados en el comunicado es que, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por la entidad, Nubi Austral no figura inscripta en el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV) ni contaría con habilitación comercial municipal.

La asociación también aclaró que la firma no integra APAVYT ni mantiene ningún vínculo institucional con la organización.

En ese contexto, recomendaron a los consumidores corroborar la situación registral y la habilitación de los prestadores turísticos antes de efectuar pagos o contratar servicios.

Desde la entidad remarcaron que el objetivo de la comunicación es informar a la comunidad y poner los antecedentes en conocimiento de los organismos administrativos y judiciales que pudieran intervenir en el caso.

APAVYT sostuvo además que cualquier determinación sobre responsabilidades deberá surgir de las actuaciones correspondientes, mientras continúan recepcionando consultas y reclamos vinculados a la situación denunciada.