Comenzaron las tareas de colocación de rocas de gran tamaño en la parte baja del Cerro Chenque con el objetivo de mitigar el impacto del oleaje y frenar el proceso de erosión costera que afecta a uno de los sectores más sensibles de la ciudad.

Los trabajos son ejecutados con maquinaria vial especializada y forman parte de las medidas destinadas a proteger la franja costera ubicada junto a la Ruta Nacional 3, una de las principales vías de conexión de Comodoro Rivadavia.

La intervención apunta a reforzar la defensa marítima mediante un sistema de enrocado que actúe como barrera frente al avance del mar, disminuyendo el desgaste constante que las mareas y los temporales generan sobre la costa.

La preocupación por este sector se intensificó luego del colapso registrado en agosto de 2023, cuando la erosión y las condiciones climáticas extremas provocaron severos daños en la Ruta Nacional 3, dejando momentáneamente dividida a la ciudad y afectando la circulación entre la zona norte y sur.

A partir de aquel episodio, las autoridades impulsaron distintas acciones de evaluación y protección para evitar nuevos riesgos sobre una infraestructura considerada estratégica para la conectividad local y regional.

Con la colocación de grandes bloques de roca se busca dotar de mayor estabilidad al frente costero y reducir el impacto directo del oleaje sobre la base del cerro, en una zona que presenta una exposición permanente a los fenómenos marítimos.

Las tareas continuarán en los próximos días como parte de un plan orientado a fortalecer la protección de la costa y preservar la seguridad de uno de los corredores viales más importantes de la región.