Un fuerte aluvión afectó este jueves a la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, donde las intensas precipitaciones generaron importantes daños materiales y obligaron a desplegar operativos de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

El fenómeno se produjo tras la activación de cauces naturales que provocaron el descenso de grandes volúmenes de agua y barro hacia zonas urbanizadas, especialmente en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Como consecuencia, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente y un colectivo del transporte público terminó volcado en medio de la emergencia. Además, numerosas calles quedaron cubiertas de barro y escombros.

Entre las áreas más afectadas se encuentran General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur, donde equipos de emergencia trabajaron para asistir a vecinos y evaluar los daños ocasionados por el temporal.

La situación también generó inundaciones en instalaciones sanitarias y complicaciones en establecimientos educativos y comercios de la zona, mientras continuaban las tareas de asistencia.

Ante el escenario, Bomberos de Santiago reforzó su capacidad operativa mediante el acuartelamiento de sus compañías, mientras que las autoridades comunales establecieron perímetros de seguridad y restringieron la circulación en los sectores comprometidos.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de limpieza, monitoreo y evaluación de daños, mientras las autoridades mantienen la recomendación de evitar las zonas afectadas y seguir las indicaciones oficiales.

El episodio volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sectores de la capital chilena frente a eventos meteorológicos intensos, especialmente en áreas cercanas a quebradas y cauces naturales.