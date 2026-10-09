La Municipalidad de Comodoro Rivadavia solicitó a CAPSA un informe detallado sobre el estado de sus instalaciones y las medidas de seguridad implementadas, tras el derrame de hidrocarburos registrado en un oleoducto ubicado en inmediaciones de Km. 14.

El incidente ocurrió sobre la colectora de la Ruta Nacional N° 3, cerca del barrio Favaloro, y motivó la intervención de distintas áreas municipales, que activaron tareas de control, saneamiento y seguimiento ambiental.

Según se informó, durante las excavaciones realizadas para localizar la pérdida se detectó una contingencia de mayor magnitud que la prevista inicialmente, con un volumen estimado cercano a los cinco metros cúbicos de hidrocarburos derramados.

Ante la situación, la operadora detuvo el bombeo del ducto y puso en marcha trabajos de recuperación del fluido mediante equipos especiales, además de la remoción de suelo contaminado para su posterior tratamiento ambiental.

Desde el Municipio también se requirió información sobre las inspecciones realizadas por la empresa, el estado general del oleoducto y la existencia de planes de recambio preventivo, luego de registrarse otros episodios similares durante el año.

Las autoridades remarcaron la preocupación por la cercanía de la infraestructura con sectores habitados de la ciudad y señalaron la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención para evitar nuevos incidentes.

Asimismo, se solicitó un protocolo específico de seguridad para las tareas de reparación que requerirán trabajos de soldadura, debido a la proximidad de viviendas particulares al área afectada.

Mientras continúan las labores de remediación ambiental, desde el Municipio informaron que no se registraron daños en viviendas ni afectaciones directas a los vecinos del sector.

El operativo es supervisado por distintas dependencias municipales y continuará durante las próximas semanas hasta completar las tareas de reparación y saneamiento del área comprometida.