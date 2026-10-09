Mientras Lionel Messi concentra la atención por su despedida de la Selección argentina, también vuelve a despertar interés la historia de su entorno familiar y el rol que cumplen sus hermanos en diferentes proyectos vinculados al futbolista.

Rodrigo, Matías y María Sol Messi eligieron mantener un perfil bajo a lo largo de los años, aunque continúan ligados a distintas iniciativas relacionadas con la carrera y la imagen del capitán argentino.

Rodrigo Messi, el mayor de los cuatro hermanos, participa en tareas vinculadas a la gestión de la imagen del futbolista y colabora con actividades impulsadas por la Fundación Leo Messi. Además, desarrolla distintos emprendimientos y mantiene una activa participación en proyectos familiares.

Por su parte, Matías Messi conserva una relación estrecha con el mundo del deporte. Actualmente se encuentra vinculado a la conducción de un club de fútbol en la región de Rosario, donde reside junto a su familia.

La menor de los hermanos, María Sol Messi, orientó su actividad profesional hacia el ámbito comercial y de la moda. En los últimos años trabajó en iniciativas asociadas a The Messi Store y en distintos proyectos relacionados con la indumentaria.

Los tres acompañaron de cerca el crecimiento profesional de Lionel Messi desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

Aunque suelen mantenerse alejados de la exposición pública, sus nombres aparecen frecuentemente asociados a los proyectos familiares y empresariales que rodean la carrera del ídolo argentino, manteniendo una presencia constante en su círculo más cercano.