A pocos días de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Diego Simeone destacó el aporte del capitán albiceleste y sostuvo que su mayor legado trasciende los títulos y las estadísticas.

En la previa del encuentro que Atlético de Madrid disputará ante Deportivo Alavés por una nueva fecha de La Liga española, el entrenador argentino se refirió al cierre del ciclo internacional de Messi y puso el foco en la capacidad de resiliencia que mostró a lo largo de su carrera.

Para Simeone, el principal mensaje que dejó el rosarino fue la importancia de sostener el esfuerzo y la perseverancia incluso en los momentos más difíciles. En ese sentido, recordó el recorrido que tuvo con la Selección argentina antes de alcanzar sus mayores conquistas.

El técnico consideró además que los números logrados por Messi lo ubican en una categoría excepcional dentro de la historia del fútbol y remarcó la regularidad que mantuvo durante más de dos décadas en la máxima competencia.

Asimismo, valoró la conducta deportiva y personal que sostuvo a lo largo de los años, destacando que logró mantenerse en la élite mundial bajo una exposición permanente y con una trayectoria marcada por grandes exigencias y expectativas.

Durante la conferencia también evitó establecer comparaciones entre Messi y Diego Maradona. Simeone señaló que Argentina tuvo el privilegio de contar con dos futbolistas extraordinarios que marcaron distintas épocas y dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.

Las declaraciones llegaron luego del último partido de Messi con la camiseta argentina, encuentro que puso fin a una etapa que incluyó la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, además de múltiples récords individuales.

En la misma rueda de prensa, Simeone también analizó el presente de Julián Álvarez y expresó su confianza en que el delantero continúe recuperando su mejor nivel para convertirse en una pieza determinante dentro del equipo madrileño.