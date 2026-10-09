La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly anunció una nueva edición de Chic@s de Palabra, la muestra interactiva destinada a promover la lectura y la escritura entre niños, niñas, jóvenes y familias.

La propuesta se desarrollará del 8 de octubre al 8 de noviembre en el Centro Cultural Rada Tilly y estará orientada a explorar el valor de la palabra como herramienta de encuentro, diálogo e intercambio de ideas.

Durante el recorrido, los visitantes podrán participar de actividades relacionadas con la literatura, la escritura, los juegos, las canciones, los cuentos y los poemas, además de otras formas de comunicación pensadas para fomentar la imaginación y la participación.

La edición de este año hará foco en la palabra propia, entendida como una forma de expresar pensamientos, emociones y experiencias, así como en el concepto de “dar la palabra”, asociado al compromiso, la sinceridad y la acción.

Como ocurre en cada edición, la Secretaría de Cultura organizará visitas para grupos escolares, con propuestas que abordarán temas vinculados a la convivencia, los acuerdos y las distintas maneras de relacionarse con los demás.

Entre las actividades previstas también habrá espacios para conocer recursos de comunicación como el código morse, expresiones de la sabiduría popular y registros escritos de acuerdos, combinando aprendizaje y entretenimiento.

Desde la organización destacaron además la colaboración de vecinos que prestaron máquinas de escribir para integrar la muestra. Estos elementos formarán parte de la experiencia y aportarán historias y recuerdos que enriquecerán el recorrido.

La muestra estará abierta al público general de martes a domingo, de 18 a 20 horas, hasta el 8 de noviembre.