Antonella Antelaf es la encargada de cocina del Jardín Maternal Evita, institución que este sábado celebra su 42° aniversario. “Lo que aprenden los niños a través de los juegos es impresionante. Para mí el jardín es confianza y seguridad”, dice con orgullo.

El primer recuerdo que María Antonella Antelaf tiene del Jardín Maternal Evita es una imagen sencilla, pero que quedó grabada en su memoria: ella, cuando todavía era una bebé, acostada en una cuna y comiendo gelatina en un pequeño recipiente de metal. Cuatro décadas después, aún integra el mismo espacio, pero ahora desde adentro: Antonella es la encargada de la cocina de esta institución que este sábado cumple 42 años de vida desde su creación.

La mujer hoy tiene 39 años, es del barrio Stella Maris y su historia con el jardín comenzó durante sus primeros meses de vida. Asistió en sus primeros años y, tiempo después, volvió para acompañar a sus hermanas, que también concurrieron a la institución. Durante su adolescencia participó de talleres y actividades, y cuando fue mamá decidió llevar allí a su hija, convencida por la confianza y la seguridad que el lugar le transmitía.

“Creo que fue la seguridad que tenía de ver a mis hermanas en este lugar. Yo las traía, las buscaba, participaba e incluso hacía talleres. Ver eso me daba seguridad”, recuerda.

Con solo 19 años, Antonella ingresó a trabajar al Municipio y fue destinada al Jardín Maternal Evita, un lugar que ya conocía. Al principio se desempeñó en el área operativa y luego pasó a la cocina, donde continúa hasta la actualidad. Así, aquel espacio se convirtió también en su lugar de trabajo y su casa.

“Es mi segunda casa, un lugar que uno cuida como su propio hogar”, expresa, minutos antes de comenzar a preparar el almuerzo de los pequeños, una forma de devolver el amor que recibió de niña.

“Mi trabajo es cocinar con amor, cuidado y conciencia para ellos. Lo que aprenden los niños a través de los juegos es impresionante, como es impresionante el trabajo y el amor que las seños le ponen a su día a día”, afirma. “Para mí, el jardín es seguridad y confianza”.

*42 años de historia y trabajo comunitario*

El Jardín Maternal Evita está ubicado en la intersección de la avenida Rivadavia y calle Viamonte. El mismo se fundó el 10 de octubre de 1984, como una guardería municipal, pero, con el tiempo, incorporó propuestas pedagógicas y educativas que dieron lugar a su transformación en jardín maternal.

Su crecimiento también permitió sumar actividades culturales, recreativas y comunitarias, hasta convertirse en el primer Centro de Promoción Barrial de los 11 que funcionan actualmente en la ciudad. Los mismos forman parte del trabajo que realiza la Dirección General de Promoción Barrial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Además del trabajo pedagógico, garantizan el cuidado, la alimentación y el acompañamiento a más de 200 niños y niñas de entre 45 días y 2 años.

En la actualidad, el CPB Evita recibe a 32 niños y niñas, desde bebés hasta pequeños de dos años, y mantiene una propuesta que combina educación, cuidado y acompañamiento durante la primera infancia.

El espacio, además, abre sus puertas a otras iniciativas destinadas a la comunidad. Allí funciona un taller de cocina del que participan diez mujeres, que está encabezado por Antonella y la operadora Mariela Yañez, y funciona como un espacio de contención, no solo para las mujeres sino también para sus hijos. Es que mientras ellas participan del taller, los niños realizan actividades lúdicas y recreativas acompañados por docentes.

En el CPB también se desarrolla un taller de cerámica, otro de cine y producción, y un taller de matemática y lengua, articulado con el Instituto Superior de Formación Docente Nº 807.

A su vez, desde hace más de 15 años, el jardín es sede de un grupo de adultos mayores que reúne a más de 20 participantes en distintas actividades recreativas. De esta manera, el edificio trasciende su función inicial y se consolida como un punto de encuentro para personas de distintas edades.