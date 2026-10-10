El diputado nacional Juan Pablo Luque mantuvo encuentros con vecinos de distintos barrios de Esquel, entre ellos Valle Chico, donde escuchó las problemáticas que atraviesan las comunidades y las iniciativas que impulsan para mejorar sus condiciones de vida.

Durante las recorridas, uno de los temas centrales fue la situación de las juventudes y las dificultades que enfrentan para proyectar su futuro. Jóvenes que terminan la escuela secundaria, completan carreras terciarias o universitarias y, aun así, encuentran enormes obstáculos para acceder a un empleo y desarrollar un proyecto de vida en su propia provincia.

«Tenemos una problemática común en toda la provincia que afecta directamente a nuestras juventudes que es la falta de oportunidades para trabajar y desarrollarse» analizó el diputado y agregó que «el resultado es que los chicos que antes elegían volver a su provincia hoy están decidieno dejarla».

Señaló la situación como «el efecto del modelo de país que Milei vino a instalar en la Argentina».

«No se trata solamente de las dificultades para conseguir trabajo, sino también de la incertidumbre que genera no encontrar un horizonte de desarrollo personal, profesional y económico» explicó Luque haciendo hincapié en el efecto directo que esto tiene en la salud mental de las personas.

«Esta realidad obliga a prestar atención a la salud mental de las juventudes. La imposibilidad de proyectarse, la falta de expectativas y la ausencia de oportunidades concretas profundizan el malestar y plantean la necesidad de construir respuestas desde el Estado y la comunidad» consideró el diputado.

Los encuentros permitieron escuchar de primera mano las preocupaciones de los vecinos y conocer las formas de organización que sostienen para impulsar mejoras en sus barrios.

«Cualquier que tenga intenciones electorales en esta provincia tiene que tener un plan para recuperar la capacidad que tenemos los chubutenses de generar empleo. Se sale con decisión política, pero decisiones que reflejen las necesidades de nuestra comunidad» agregó.

«Tenemos que pensar en un proyecto político que cuide a quienes viven en nuestro territorio de las decisiones que se toman en Buenos Aires en contra de quienes habitamos la Patagonia. Algo que hoy no tenemos» finalizó.