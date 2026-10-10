El presidente Javier Milei se va nuevamente de viaje a Estados Unidos y España. Estará ausente del país entre el 14 y el 18, es decir que toma distancia de la gran propuesta del 15.

El viaje, como es habitual, solo tiene agenda centrada en los intereses personales del presidente.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausilli, fueron denunciados por el envío del oro a Londres, que incluyó la pérdida de más de 1000 millones de dólares.

Robertito Funes recibe una muestra de lo que militó y apoya.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: