A una semana de la nueva Marcha Federal Universitaria, el gobierno de Javier Milei sigue sin dar respuestas. Los estudiantes tomaron la secretaria de Educación, y la ministra Sandra Pettovello solo tiene como idea denunciarlos.

Se realizó hoy una marcha en defensa de la Industria nacional, que contó con miles de trabajadores de respaldo.

En Diputados se comenzó a discutir el engañoso proyecto en «defensa de Malvinas» y el diputado nacional, Aldo Leiva, ex veterano denunció que le impidieron poner el «trapo» de Malvinas y también pidió a los diputados de LLA que dejen de ser tan cipayos y entregadores.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: