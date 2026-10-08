Con propuestas para toda la familia, el aniversario combina regata, visitas guiadas al ARA Almirante Brown, patio gastronómico, encuentro de dibujantes, shows y un acto central. Además, se realizarán las competencias del Comodoro Corre y un paseo para todas las edades de Bici Aventura. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

El Puerto de Comodoro Rivadavia conmemorará el 30° aniversario de la inauguración de su muelle de ultramar “Antonio Morán” con un programa de tres días que se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el predio portuario.

La celebración, organizada por la Administración Portuaria con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, abrirá el puerto a la comunidad para recuperar su historia y proyectar su futuro.

“Queremos que todas las familias y vecinos de la zona puedan conocer, disfrutar y apropiarse de su puerto, su historia y su proyección. Nadie quiere lo que no conoce, y queremos que el puerto esté en el corazón de todos los comodorenses”, reflexionó la administradora del Puerto, Digna Hernando.

El arribo de un buque insignia

Uno de los principales atractivos será la llegada del destructor ARA Almirante Brown, perteneciente a la Armada Argentina. La embarcación estará abierta a las visitas de la comunidad durante los días domingo 11, de 14 a 18 horas, y lunes 12, desde las 13 hasta las 18 horas.

El aniversario combina propuestas náuticas, deportivas, culturales y productivas, además de concursos de dibujo para escuelas del corredor bioceánico y el concurso fotográfico “Puerto y Ciudad”, cuyas bases están disponibles en los canales oficiales del Puerto.

Una celebración con fuerte participación local

El lunes 12, desde las 11 de la mañana, se realizará el acto principal. Durante la ceremonia, se entregarán los premios correspondientes a los concursos y habrá distintas expresiones culturales. “La intención es que también sea una celebración donde se pongan de relieve todas las manifestaciones culturales que tiene Comodoro y que haya una fuerte participación de instituciones de la ciudad”, destacó Hernando.

La administradora destacó que abrir las instalaciones también “tiene una dimensión productiva”. Al respecto, señaló que “estas actividades nos permiten promocionar el puerto también hacia los usuarios y tener la posibilidad de captar nuevas demandas”.

Con una doble mirada, histórica y productiva, el 30° aniversario buscará transformar al muelle “Antonio Morán” en punto de encuentro durante tres jornadas, recordando el camino recorrido desde su inauguración, acercando la actividad portuaria a las familias y, al mismo tiempo, mostrando el potencial de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo regional.

Cronograma completo

Día 1 – Sábado 10 de octubre

09:00 a 18:00 – I Regata Puerto de Comodoro Rivadavia – 30° Aniversario Muelle Antonio Morán. Lugar: Club de Náutica y Pesca Comandante Espora. Competencia náutica que dará inicio a los festejos durante toda la jornada.

Día 2 – Domingo 11 de octubre – Jornada deportiva y familiar

10:00 – Comodoro Corre – Predio portuario

11:00 – Bici Aventura Comodoro – Paseo en bicicleta por el predio portuario, para todas las edades

11:00 a 20:00 – Patio gastronómico y stands de emprendedores, artesanos y productores locales – Predio portuario – Pabellón Golfo San Jorge

14:00 a 18:00 – Visitas al destructor ARA Almirante Brown – Muelle de Ultramar Antonio Morán (horario a confirmar según Armada Argentina). Abierto a la comunidad.

15:00 a 18:00 – Encuentro de dibujantes – Predio portuario

18:00 – Premiación I Regata Puerto de Comodoro Rivadavia – Pabellón Golfo San Jorge.

Día 3 – Lunes 12 de octubre – Acto oficial y cierre