La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continuará esta semana con la entrega de 50 lotes con servicios, en el marco del programa de acceso al suelo que ya adjudicó 39 terrenos durante los últimos días.

La nueva etapa incluirá además la incorporación de módulos habitacionales de 36 metros cuadrados destinados a familias que requieren soluciones habitacionales, mientras se mantiene la asistencia prioritaria a los afectados por la emergencia en la zona de RMITE.

En paralelo, el Ejecutivo municipal confirmó que avanzará con la ejecución del Camino Petrolero utilizando recursos propios, ante la falta de los desembolsos comprometidos por el Gobierno nacional. La obra, cuya renegociación contractual ya fue elevada al Concejo Deliberante, busca conectar Roque González con la Ruta 26 y mejorar la integración vial de seis barrios de la ciudad.

Según las estimaciones municipales, el proyecto permitirá generar alrededor de 80 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

Otro de los anuncios destacados fue la puesta en marcha de un programa permanente de adoquinado. Tras obtener el aval correspondiente del Tribunal de Cuentas Municipal, el convenio firmado con la UOCRA permitirá conformar tres cuadrillas destinadas a ejecutar trabajos de intertrabado en distintos sectores de la ciudad.

Las intervenciones se definirán de acuerdo con las necesidades planteadas por cada barrio y se buscará garantizar una continuidad en este tipo de obras urbanas.

Además, representantes del Ejecutivo mantuvieron una reunión con asociaciones vecinales de las zonas norte y sur para recibir inquietudes relacionadas con infraestructura y servicios. El Municipio aguarda ahora la presentación formal de un petitorio para analizar cada uno de los planteos.

Respecto al Camino Ara San Juan y la situación costera, las autoridades señalaron que cualquier obra dependerá previamente de acciones para estabilizar la erosión marina, considerada el principal problema estructural de la zona. También continúa el monitoreo sobre el sector del Chalet Huergo para coordinar medidas preventivas junto a organismos provinciales.