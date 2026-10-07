El Municipio de Comodoro Rivadavia inició un reclamo formal para revisar los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas, ante la posibilidad de que los usuarios reciban facturas de entre 150.000 y 250.000 pesos durante los próximos meses.

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, confirmó que la presentación ya fue realizada ante el ente regulador y que el objetivo es analizar los criterios utilizados para definir los nuevos valores del servicio.

Según explicó, una vez que se obtenga una respuesta oficial se conformarán mesas técnicas para evaluar la composición de las tarifas, revisar la memoria de cálculo aplicada y determinar si existen elementos para solicitar correcciones o eventuales devoluciones por importes cobrados durante este trimestre.

La preocupación del Ejecutivo municipal surge a partir de las proyecciones que anticipan incrementos del 15% o incluso superiores, una situación que podría impactar de manera significativa en la economía de los hogares comodorenses durante la temporada de mayor consumo.

Desde el Municipio sostienen que el análisis técnico permitirá conocer en detalle la estructura de los aumentos y definir los pasos a seguir en defensa de los usuarios afectados por los nuevos cuadros tarifarios.