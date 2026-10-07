Un efectivo policial resultó lesionado durante un procedimiento realizado en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia, donde una pareja terminó detenida tras protagonizar incidentes en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 en la intersección de avenida Kennedy y Carlos Gardel, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre una discusión entre varias personas.

Al llegar al lugar, personal de la Sección Operaciones intervino para separar a dos hombres que mantenían un altercado. Uno de ellos solicitó la detención del otro por un presunto hecho ocurrido años atrás, aunque los efectivos le explicaron que no existían elementos legales para concretar la medida.

Poco después se presentó una mujer de 27 años que cuestionó el accionar policial al conocer que la otra persona involucrada se había retirado del lugar. Los uniformados reiteraron que no correspondía una detención en esas circunstancias.

Cuando el procedimiento estaba finalizando, el hombre de 38 años comenzó a golpear el móvil policial. Ante esta situación, los agentes intentaron demorarlo, momento en que su pareja intervino y agredió físicamente a un sargento.

Como consecuencia del ataque, el efectivo sufrió lesiones en la zona de la nariz y debió ser trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica y la correspondiente certificación de lesiones.

Tras el incidente, ambos fueron reducidos y aprehendidos. Un testigo que presenció la secuencia confirmó ante los investigadores tanto los daños ocasionados al patrullero como la agresión contra el policía.

Por disposición judicial, los detenidos permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de la audiencia de control de detención. La mujer fue trasladada a la Comisaría de Rada Tilly hasta la realización de la audiencia prevista para este miércoles.