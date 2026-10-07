El pronóstico para este miércoles en Comodoro Rivadavia anticipa condiciones estables durante gran parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados y una baja probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana se espera un gradual ascenso de la temperatura, pasando de los 8 grados a las primeras horas a valores cercanos a los 11 grados hacia media mañana. Para el mediodía y la tarde, los registros térmicos se ubicarán alrededor de los 12 grados.

Las probabilidades de lluvia se mantendrán reducidas durante todo el período analizado, con porcentajes que fluctuarán entre el 4% y el 7%, por lo que no se prevén precipitaciones significativas.

De esta manera, la jornada se presentará con condiciones favorables para las actividades al aire libre, aunque con temperaturas frescas propias de la época en la región.