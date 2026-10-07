Un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría Distrito Laprida y personal de seguridad patrimonial de PECOM permitió recuperar 300 metros de cable de cobre que habían sido sustraídos del tendido eléctrico en la zona de Bella Vista Sur, en Comodoro Rivadavia.

El hecho fue descubierto luego de que se registrara un corte no programado que afectó el funcionamiento de siete pozos petroleros y del Satélite CH6. Tras detectar la falla, equipos técnicos inspeccionaron el sector comprendido entre la Batería CH-111 y la Subestación CH-93.

Durante el relevamiento, los trabajadores comprobaron la caída de postes y encontraron evidencias de que el cableado había sido cortado con herramientas manuales, confirmando que se trataba de un robo.

Ante esta situación, se desplegó un operativo coordinado por la policía local, bajo la supervisión del comisario Néstor Acuña, junto con personal de la empresa afectada. Los patrullajes se extendieron por distintos sectores de la zona con el objetivo de localizar a los responsables y recuperar el material sustraído.

Gracias al aporte de vecinos del sector, los efectivos lograron interceptar a varias personas en el acceso al barrio Laprida. Los sospechosos se desplazaban en motocicletas y transportaban rollos de cable que coincidían con los elementos denunciados como robados.

La fiscal de turno, Patricia Rivas, dispuso la identificación de los involucrados y el secuestro de los cables recuperados. Además, se incautó una de las motocicletas utilizadas debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular.

Tras la recuperación del material, cuadrillas de trabajo realizaron las reparaciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico en las instalaciones afectadas. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de las personas vinculadas al hecho.