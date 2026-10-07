En el marco de la campaña Octubre Rosa, el sistema de salud de Comodoro Rivadavia amplió los horarios y jornadas destinadas a la realización de mamografías, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama.

La propuesta está dirigida a mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado el estudio durante el último año. Para acceder al control no será necesario contar con pedido médico, ya que únicamente deberán presentarse con el DNI en los centros habilitados.

El Hospital Regional atenderá de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Además, realizará jornadas especiales los sábados 3, 17 y 31 de octubre y el lunes 12 de octubre, feriado nacional, en el mismo horario.

Por su parte, el Mini Hospital de Laprida ofrecerá estudios de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas, sumando atención los sábados 10 y 24 de octubre entre las 9 y las 12.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso a los controles preventivos y reforzar la importancia de la detección temprana, una herramienta clave para mejorar el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

En paralelo, durante esta semana se desarrollarán actividades de concientización y promoción de la salud en el CAPS del barrio Máximo Abásolo, en el marco de las acciones impulsadas por Octubre Rosa para fomentar los controles periódicos y el autocuidado.