El dolor en el pecho es uno de los síntomas que más alarma genera entre las personas debido a su asociación con los infartos. Sin embargo, especialistas advierten que también puede manifestarse durante episodios de ansiedad o ataques de pánico, por lo que resulta fundamental conocer las diferencias entre ambos cuadros.

Entre las causas más frecuentes del dolor vinculado a la ansiedad se encuentran la tensión muscular sostenida, la hipersensibilidad del sistema nervioso y trastornos digestivos relacionados con el estrés. Estas situaciones pueden generar molestias torácicas que, en algunos casos, son confundidas con un problema cardíaco.

La tensión acumulada puede provocar contracturas en los músculos ubicados entre las costillas e incluso inflamación en las articulaciones de la pared torácica. En estos casos, el dolor suele ser punzante, variar con los movimientos o aumentar al presionar la zona afectada.

Por otra parte, los estados de ansiedad pueden llevar al organismo a una situación de hipervigilancia, aumentando la percepción de sensaciones corporales que normalmente pasarían inadvertidas. También pueden provocar reflujo gástrico o espasmos esofágicos capaces de generar dolor en el pecho.

Los especialistas señalan que un infarto suele manifestarse como una presión intensa u opresión en el centro del pecho que no mejora con los cambios de posición ni con la respiración. Además, puede extenderse hacia los brazos, el cuello, la mandíbula, la espalda o los hombros y estar acompañado por falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos o sensación de desmayo.

En cambio, los episodios de ansiedad suelen presentarse junto a palpitaciones, respiración acelerada, temblores, hormigueos y una intensa sensación de miedo. Generalmente, las molestias disminuyen a medida que el episodio emocional cede.

De todos modos, los profesionales remarcan que ninguna persona debe asumir que el dolor tiene origen ansioso sin una evaluación médica, especialmente cuando ocurre por primera vez o presenta características compatibles con un evento cardiovascular.

Ante un dolor intenso, prolongado o acompañado por dificultades respiratorias, sudoración fría, náuseas o irradiación hacia otras partes del cuerpo, se recomienda buscar atención médica inmediata para descartar complicaciones cardíacas y recibir el tratamiento adecuado.