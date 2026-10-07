La Justicia busca identificar un cuerpo sin vida hallado durante el último fin de semana en aguas del Río de la Plata, frente a las costas de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo se produjo el domingo, cuando el cadáver fue localizado flotando a unas nueve millas náuticas de la costa, equivalentes a aproximadamente 14 kilómetros. Tras el aviso, personal de la Prefectura Naval Argentina intervino en el lugar, recuperó el cuerpo y lo trasladó para dar inicio a las actuaciones correspondientes.

La aparición generó especial atención debido a la búsqueda de Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre tras ingresar al mar en la zona de Santa Teresita.

Sin embargo, hasta el momento no existen elementos que permitan establecer una relación entre el cuerpo encontrado y los hombres desaparecidos. Tampoco se informó sobre otras denuncias de personas desaparecidas que puedan vincularse con el caso.

Las primeras observaciones realizadas sobre el cadáver no permitieron determinar el sexo, la edad ni otras características físicas debido al avanzado estado de descomposición que presentaba al momento del hallazgo.

Por esa razón, la identificación quedó supeditada a los estudios forenses ordenados por la Justicia, que incluirán diferentes pericias especializadas y podrían incorporar análisis genéticos para confirmar la identidad de la persona.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades aguardan los resultados de los exámenes periciales, que serán claves para esclarecer el origen del cuerpo hallado y determinar si guarda relación con alguna búsqueda de paradero en curso.