Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal, permanece internada en un hospital, consciente y con capacidad para hablar, según informaron sus abogados.

Aunque su estado mostró una evolución favorable en los últimos días, la mujer continúa recibiendo cuidados intensivos y su recuperación sigue siendo considerada incierta por el equipo que la representa legalmente.

Pike había sido sometida a una ejecución el pasado 30 de septiembre por el asesinato de una compañera de estudios ocurrido en 1995. Sin embargo, el procedimiento no logró causarle la muerte pese a que recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en la inyección letal.

Los abogados indicaron que la interna sufrió graves lesiones en los brazos y que permanece bajo estricta vigilancia médica. Días atrás se encontraba inconsciente y conectada a un respirador, aunque actualmente ya no necesita asistencia mecánica para respirar.

Especialistas que siguen el caso señalaron que aún es prematuro determinar cómo será su recuperación a largo plazo y si su estado de salud permitirá eventualmente que el Estado vuelva a intentar ejecutar la condena.

Mientras tanto, el Departamento Correccional de Tennessee confirmó únicamente que Pike continúa hospitalizada y bajo tratamiento médico.

En paralelo, sus abogados impulsan acciones judiciales para preservar pruebas relacionadas con el fallido procedimiento, incluyendo registros y documentación vinculada a los medicamentos utilizados durante la ejecución.

Además, la defensa insiste en que la condena a muerte sea conmutada por una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras se espera que la investigación judicial determine qué ocurrió durante la aplicación de la inyección letal que permitió a la reclusa sobrevivir.