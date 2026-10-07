Una avioneta Cessna 182 con tres ocupantes a bordo protagonizó este miércoles un exitoso aterrizaje de emergencia en un camino vecinal de la provincia de Chubut. La maniobra se efectuó a pocos metros de la Ruta Nacional 3, a la altura del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), luego de experimentar una falla mecánica en pleno vuelo.

La aeronave había despegado previamente desde el Aeroclub de Puerto Madryn con destino a la ciudad de Trelew. Al manifestarse el inconveniente técnico y ante la imposibilidad de continuar con el trayecto planificado, el piloto debió buscar con rapidez una superficie apta para realizar el descenso forzoso.

Como consecuencia de la compleja operación fuera de una pista convencional, la estructura de la avioneta sufrió daños materiales. Sin embargo, el incidente no provocó víctimas ni heridos. Inmediatamente después del aterrizaje, las autoridades asistieron a los tres pasajeros y constataron que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones.

El episodio motivó un fuerte despliegue preventivo en la zona que incluyó la participación de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y otros organismos de seguridad. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron la falla en el motor, por lo que las autoridades pertinentes llevarán a cabo las pericias correspondientes para esclarecer el desperfecto. La maniobra se efectuó a pocos metros de la Ruta Nacional 3, a la altura del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), luego de experimentar una falla mecánica en pleno vuelo.

La aeronave había despegado previamente desde el Aeroclub de Puerto Madryn con destino a la ciudad de Trelew. Al manifestarse el inconveniente técnico y ante la imposibilidad de continuar con el trayecto planificado, el piloto debió buscar con rapidez una superficie apta para realizar el descenso forzoso.

Como consecuencia de la compleja operación fuera de una pista convencional, la estructura de la avioneta sufrió daños materiales. Sin embargo, el incidente no provocó víctimas ni heridos. Inmediatamente después del aterrizaje, las autoridades asistieron a los tres pasajeros y constataron que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones.

El episodio motivó un fuerte despliegue preventivo en la zona que incluyó la participación de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y otros organismos de seguridad. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron la falla en el motor, por lo que las autoridades pertinentes llevarán a cabo las pericias correspondientes para esclarecer el desperfecto.