Profesionales del Centro de Salud de Caleta Córdova llevan adelante una serie de actividades en establecimientos educativos a través del programa «ESI en las escuelas», una iniciativa orientada a fortalecer el acceso de los adolescentes a información vinculada con la salud sexual integral.

La propuesta se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el sistema de salud y las instituciones educativas, con el objetivo de acercar herramientas de prevención, promoción de derechos y orientación sobre los distintos recursos disponibles para los jóvenes.

Desde el equipo de salud explicaron que uno de los principales ejes del proyecto es garantizar que los adolescentes cuenten con información clara y confiable, así como también con espacios donde puedan plantear inquietudes y recibir asesoramiento de profesionales capacitados.

Los talleres abordan contenidos relacionados con la salud sexual integral y buscan complementar las acciones educativas que ya se desarrollan en las escuelas, fortaleciendo el vínculo entre los estudiantes y los servicios de salud de la comunidad.

Asimismo, los profesionales remarcaron que una de las principales problemáticas detectadas es la circulación de información incorrecta o incompleta entre los adolescentes, situación que puede generar dudas y dificultar la toma de decisiones vinculadas al cuidado personal.

En ese sentido, destacaron la importancia de generar ámbitos de diálogo donde los jóvenes puedan realizar consultas, acceder a información actualizada y conocer los espacios de atención disponibles en caso de necesitar acompañamiento o asesoramiento.

Según indicaron desde el centro de salud, la participación de los estudiantes en cada encuentro ha sido positiva, con una importante cantidad de consultas e intercambios durante los talleres.

La iniciativa continuará desarrollándose en distintos establecimientos educativos de la zona, con el propósito de promover una mayor educación en salud, fortalecer la prevención y favorecer que los adolescentes dispongan de herramientas para ejercer sus derechos y cuidar su bienestar integral.