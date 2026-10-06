La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en investigación de enfermedades infecciosas en la ciudad rusa de Irkutsk generó preocupación y un amplio despliegue sanitario mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

El caso tomó relevancia luego de que trascendieran versiones que vinculaban la muerte con un posible cuadro de peste neumónica, una de las formas más graves de la peste. Sin embargo, hasta el momento las autoridades rusas indicaron que no existen pruebas concluyentes que relacionen la enfermedad de la trabajadora con alguno de los patógenos que se manipulaban en el laboratorio.

A raíz del episodio, unas 200 personas que mantuvieron contacto con la empleada quedaron bajo observación médica y se implementaron medidas preventivas en distintos establecimientos sanitarios de la región.

El caso también es seguido por organismos internacionales de salud, que señalaron que la sospecha de peste neumónica no fue confirmada y que hasta ahora no se registraron evidencias de transmisión sostenida entre personas.

La peste neumónica es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis cuando afecta los pulmones. Se trata de la forma más severa de la peste y la única capaz de transmitirse directamente de persona a persona mediante gotículas respiratorias.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la dificultad para respirar, la tos intensa y la presencia de secreciones respiratorias. El período de incubación puede ser muy corto, con manifestaciones clínicas que aparecen entre uno y tres días después de la infección.

Especialistas destacaron que, pese a la gravedad potencial de la enfermedad, los tratamientos antibióticos disponibles permiten alcanzar altas tasas de recuperación cuando el diagnóstico se realiza de forma temprana.

Los expertos también remarcaron que la peste continúa presente en algunas regiones del mundo, principalmente en áreas de África, Asia y América donde existen reservorios naturales en poblaciones de roedores, aunque los casos humanos siguen siendo poco frecuentes.

Mientras se esperan los resultados definitivos de la investigación en Rusia, las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de los contactos estrechos y continúan aplicando medidas preventivas para descartar cualquier riesgo de propagación.