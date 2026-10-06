Un conductor de un colectivo que trasladaba a 20 menores y tres adultos fue detectado con alcohol en sangre durante un control de tránsito realizado en la localidad de El Hoyo, sobre la Ruta Nacional 40.

El procedimiento se llevó a cabo durante los operativos de fiscalización desplegados por organismos de seguridad vial durante el fin de semana. Al realizarse el test de alcoholemia, el chofer arrojó un resultado de 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

El colectivo había partido desde San Carlos de Bariloche y se encontraba transportando al grupo compuesto por menores de edad y adultos responsables al momento de ser interceptado por los inspectores.

Debido a que en Chubut rige la normativa de alcohol cero al volante, y considerando que se trataba de un conductor profesional a cargo de un servicio de transporte de pasajeros, se iniciaron las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.

Tras el resultado positivo, las autoridades labraron el acta de infracción y avanzaron con el procedimiento para la retención de la licencia de conducir. La medida también será comunicada al sistema nacional de licencias para alcanzar la documentación digital vinculada al conductor.

El caso será evaluado por el Juzgado de Faltas, organismo que deberá determinar las sanciones correspondientes y resolver una eventual inhabilitación para conducir, una vez realizado el descargo del involucrado.

Además, desde el área de Seguridad Vial adelantaron que solicitarán que el conductor realice y apruebe un curso de capacitación en seguridad vial antes de una posible rehabilitación de su licencia profesional.

Las autoridades destacaron la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad de los pasajeros y remarcaron que el procedimiento permitió detectar la infracción mientras el transporte todavía se encontraba en circulación.