La Carrera de la Mujer 2026 ya tiene todo listo para celebrar su 20ª edición en Comodoro Rivadavia. La tradicional propuesta del Mes Rosa se realizará el próximo sábado 17 de octubre, con concentración y largada desde el Gimnasio Municipal N° 2 del barrio Pueyrredón.

La jornada tendrá como eje la concientización, la prevención y el homenaje, con participación de corredoras, caminantes, instituciones y organizaciones vinculadas con la salud.

La inscripción para la competencia de 5 kilómetros permanecerá abierta hasta el jueves a las 18 horas. El viernes se realizará la entrega de los kits, que incluirán la remera oficial, número, chip y obsequios de los sponsors.

En tanto, quienes quieran participar de la caminata podrán anotarse hasta las 12 del sábado 17 de octubre, cuando cerrará el registro.

Una jornada que comenzará con un lazo humano

Las actividades comenzarán a las 14 horas, cuando todas las participantes se reunirán para formar un lazo humano como gesto de agradecimiento a la vida y homenaje a quienes ya no están.

La competencia de 5K largará a las 15, mientras que a las 15:10 será el turno de la caminata de 3 kilómetros, que buscará reunir a la denominada “marea rosa”.

El recorrido de la carrera partirá desde el Gimnasio Municipal N° 2, continuará por avenida Chile, Constituyentes, Roca, Lisandro de la Torre, Estados Unidos y Kennedy, para regresar al punto de largada.

Las caminantes realizarán aproximadamente la mitad del circuito.

La inscripción cuesta $20 mil

El valor de la colaboración para las participantes es de $20.000, e incluye la remera oficial, seguro para corredoras, medalla, además de distintos obsequios.

La organización destacó el acompañamiento de empresas y emprendimientos que aportarán agua, frutas y regalos para las participantes.

Las inscripciones se realizan a través de Comodoro Rosa, donde también se encuentran los códigos QR y enlaces para acceder al registro.

Prevención y salud, protagonistas de la jornada

Además de la carrera y la caminata, el evento contará con distintos stands y espacios destinados a brindar información y herramientas de prevención.

Participarán equipos de primeros auxilios con demostraciones de RCP, además de representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, quienes difundirán programas y actividades.

También estarán presentes las integrantes de “Una Sonrisa en tu Cabeza”, con información sobre prótesis mamarias y lencería adaptada para mujeres, y Cascos Fríos, una propuesta vinculada con la crioterapia durante tratamientos de quimioterapia.

Otra de las iniciativas será el “cinturómetro”, una actividad que invita a las mujeres a medir su cintura y asumir el compromiso de volver a realizar la medición en marzo para observar posibles cambios en los hábitos de vida.

Una edición especial por los 20 años

La 20ª edición de la Carrera de la Mujer busca mantener el espíritu que caracterizó a la propuesta desde sus comienzos: reunir a la comunidad alrededor de la prevención, el acompañamiento, la actividad física y la memoria.

La convocatoria invita a correr, caminar, informarse y compartir una jornada que tendrá como protagonista a la comunidad y a la tradicional marea rosa de octubre.

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

Lugar: Gimnasio Municipal N° 2, barrio Pueyrredón

5K: 15:00

Caminata 3K: 15:10

Lazo humano: 14:00

Colaboración: $20.000, incluye remera oficial

Inscripción 5K: hasta el jueves a las 18:00

Inscripción caminata: sábado hasta las 12:00