La ciudad de Trelew será sede de las XXII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y XIV del Mercosur, uno de los principales espacios de intercambio y reflexión sobre desarrollo rural de la región. El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Las jornadas reunirán a investigadores, docentes, extensionistas, productores, funcionarios y estudiantes para abordar temas vinculados a políticas públicas, innovación productiva, educación, inteligencia artificial y desarrollo territorial.