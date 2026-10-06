La ciudad de Trelew será sede de las XXII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y XIV del Mercosur, uno de los principales espacios de intercambio y reflexión sobre desarrollo rural de la región. El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Las jornadas reunirán a investigadores, docentes, extensionistas, productores, funcionarios y estudiantes para abordar temas vinculados a políticas públicas, innovación productiva, educación, inteligencia artificial y desarrollo territorial.
El programa incluye conferencias magistrales, paneles temáticos, conversatorios y espacios de debate con referentes nacionales e internacionales. Entre los expositores invitados se encuentran Fernando Landini, investigador principal del CONICET; Ricardo Borsatto, profesor de la Universidad Estadual de Campinas de Brasil; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires; y Gabriela Tallarico, coordinadora del Programa Nacional AgTech del INTA.
Durante las tres jornadas también se desarrollarán paneles sobre políticas públicas, educación rural y ganadería extensiva en zonas áridas, con la participación de especialistas de organismos públicos, universidades y entidades productivas.
La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER) y cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas, organismos de investigación y entidades provinciales. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Aula 27 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Las inscripciones permanecen abiertas para quienes deseen participar del encuentro, que buscará generar propuestas y debates sobre los desafíos que enfrenta la extensión rural en Argentina y los países del Mercosur.
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