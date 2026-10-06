José Poblete volvió a destacarse en el escenario internacional del atletismo de fuerza al consagrarse campeón del Strongfest Internacional 2026, certamen que se desarrolló los días 3 y 4 de octubre en el predio de La Rural.

El representante de Comodoro Rivadavia compitió en la categoría de hasta 105 kilogramos, registrando un peso corporal de 101 kilos, y enfrentó a atletas de Argentina, Chile y Brasil en una exigente competencia que reunió a algunos de los mejores exponentes de la disciplina.

A lo largo de dos jornadas, los participantes debieron afrontar distintas pruebas de fuerza y resistencia, entre ellas peso muerto con 260 kilogramos, traslado de sacos de arena, press vikingo con 140 kilogramos y caminata de granjero con 270 kilogramos a lo largo de 30 metros, además de otros desafíos característicos del Strongman.

La conquista tiene un significado especial para Poblete, quien a comienzos de marzo sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que puso en duda su regreso a las competencias durante la temporada. Sin embargo, tras meses de recuperación y entrenamiento, logró volver al máximo nivel y alcanzar nuevamente el primer puesto.

El nuevo título le permitió revalidar la consagración obtenida previamente en el circuito internacional. Su historial en el Strongfest incluye un tercer puesto en la edición 2023 y los campeonatos alcanzados en 2025 y 2026.

Con este bicampeonato, el atleta chubutense reafirma su lugar entre los referentes nacionales de la disciplina y ya proyecta la próxima temporada con el objetivo de continuar creciendo en el plano competitivo.

Tras la consagración, Poblete destacó la importancia de haber regresado a la actividad luego de una lesión compleja y aseguró que el resultado representa una motivación extra para afrontar con máxima exigencia los desafíos deportivos previstos para 2027.