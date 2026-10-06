El Club Atlético Rada Tilly fue seleccionado para albergar el primer Campus oficial de River Plate en la Patagonia, una propuesta de formación deportiva destinada a niños, niñas y jóvenes futbolistas de la región.

La actividad se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de la institución rada tilense y estará dirigida a participantes de entre 6 y 17 años.

Durante las tres jornadas, profesionales vinculados al área formativa de River Plate llevarán adelante entrenamientos y actividades basadas en la metodología de trabajo que caracteriza al club, con el objetivo de acercar herramientas de formación deportiva a jóvenes de la Patagonia argentina y del sur de Chile.

La convocatoria tendrá alcance regional y estará abierta a participantes de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y otras localidades patagónicas, además de futbolistas provenientes del sur chileno.

Además de los aspectos técnicos y deportivos, la propuesta buscará promover valores vinculados al compañerismo, la disciplina, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

La llegada del Campus representa un acontecimiento inédito para la región y un reconocimiento al crecimiento institucional del Club Atlético Rada Tilly, que fue elegido como sede para recibir esta experiencia por primera vez en territorio patagónico.

La realización del evento también generará movimiento turístico y comercial en la zona, ya que se espera la llegada de familias y delegaciones deportivas de distintos puntos de la Patagonia durante el fin de semana en que se desarrollará la actividad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Los interesados pueden obtener más información y realizar su inscripción a través de la Secretaría del Club Atlético Rada Tilly.