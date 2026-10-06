Un hombre fue detenido en el marco de una causa por violencia de género en la localidad bonaerense de Tapalqué, tras una investigación que cobró impulso con la difusión de un video donde se observa una brutal agresión contra una mujer.

El acusado, identificado como Rodrigo Daniel Carrica, quedó imputado por amenazas agravadas, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La detención fue concretada por efectivos policiales y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

La causa comenzó a avanzar a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien relató una relación marcada por reiterados episodios de violencia. Durante las actuaciones judiciales también se constató la existencia de lesiones compatibles con situaciones de maltrato.

Uno de los elementos centrales de la investigación es una grabación realizada por la propia mujer, en la que quedó registrado un episodio de agresión física mientras el acusado revisaba su teléfono celular y ejercía conductas de control sobre sus comunicaciones.

Tras la difusión pública de las imágenes, la Fiscalía dispuso medidas para resguardar a la víctima y solicitó el material original con el objetivo de incorporarlo a la investigación y verificar su autenticidad.

La mujer recibió asistencia médica y acompañamiento psicológico por parte de organismos especializados, mientras que la Justicia ordenó medidas de protección que incluyen restricciones de acercamiento y contacto, además de la entrega de un botón antipánico.

La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar la totalidad de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes en la causa.