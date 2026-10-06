La Federación Empresaria del Chubut (FECh), que nuclea a las cámaras empresarias de la provincia, presentó una nota formal ante la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar la intervención prioritaria del organismo en la Ruta Nacional N.º 3, en el tramo comprendido entre Garayalde y Comodoro Rivadavia.

La presentación lleva fecha del 4 de octubre de 2026 y está dirigida al administrador general de Vialidad Nacional, ingeniero Marcelo Jorge Campoy, con copia a la Jefatura del 13.º Distrito Chubut, con sede en Trelew.

El documento está firmado por el presidente de la FECh, Carlos Lorenzo, y la secretaria de la entidad, María Inés Montaner.

De acuerdo con lo expuesto en la nota, por ese corredor circulan vehículos particulares, transporte público de pasajeros y unidades de carga que trasladan alimentos, combustibles, insumos industriales, equipos y otras mercaderías esenciales.

La entidad sostiene que el mantenimiento de la traza no solo afecta a quienes la transitan a diario, sino también a la continuidad de los servicios, a la actividad económica y a la comunicación entre las provincias patagónicas y los principales centros de producción, distribución y consumo del país.

La Federación señala que los reportes sobre baches, desniveles y deficiencias en la calzada y en las banquinas justifican un relevamiento técnico urgente. Según plantea el documento, esas condiciones pueden afectar la trayectoria de los vehículos, las maniobras de emergencia y la seguridad de quienes usan la ruta, en particular ante situaciones de viento, niebla, precipitaciones, hielo o escarcha.

En el texto, la Federación plantea que la Ruta Nacional N.º 3 «no constituye únicamente una vía de circulación, sino un vínculo indispensable para la vida cotidiana de las comunidades patagónicas».

Los cuatro puntos del reclamo

La presentación enumera cuatro pedidos concretos a Vialidad Nacional:

1. Un relevamiento técnico actualizado y urgente del tramo Garayalde–Comodoro Rivadavia, con identificación de los sectores críticos y determinación de sus prioridades de atención.

2. La ejecución de las obras de conservación y reparación necesarias: bacheo, recuperación de banquinas, demarcación, señalización preventiva, mantenimiento del drenaje y rehabilitación de los sectores cuyo deterioro requiera una solución integral.

3. Una evaluación específica de las condiciones de circulación del tránsito pesado y de los vehículos de mayor longitud o capacidad, incluyendo la eventual presencia de bitrenes, de acuerdo con la normativa aplicable y las características del trazado.

4. La comunicación de las medidas previstas y de sus plazos de ejecución.

El análisis que reclama la entidad, según detalla la nota, debería contemplar el estado del pavimento y las banquinas, la señalización, la demarcación, la visibilidad, las zonas de adelantamiento, el drenaje y las posibilidades de maniobra.

El antecedente de las rutas 25 y 26

En el mismo escrito, la FECh menciona la situación de las rutas nacionales 25 y 26, que según la entidad se encuentran en condiciones similares y donde ya hubo intervención del Gobierno provincial para disponer su reparación.