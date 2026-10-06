Personal del Escuadrón 41 “Comodoro Rivadavia” de Gendarmería Nacional secuestró seis huevos de choique que eran transportados en un vehículo particular durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional Nº 3.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 1.812 de la ruta, donde los efectivos realizaban tareas de seguridad vial e inspeccionaron un automóvil conducido por un hombre mayor de edad.

Durante la revisión, los uniformados advirtieron la presencia de seis huevos de grandes dimensiones ocultos debajo del asiento del acompañante. Tras solicitar su entrega y realizar las verificaciones correspondientes, constataron que pertenecían a ejemplares de choique, un ave autóctona de la Patagonia.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que dispuso el secuestro de los huevos y notificó al conductor de la causa iniciada en su contra.

La medida se adoptó en el marco de la Ley Provincial XI N° 10 de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre, debido a que el choique es considerado una especie vulnerable y amenazada en territorio patagónico.

Las actuaciones continuarán bajo la órbita judicial mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias en que fueron obtenidos y transportados los ejemplares secuestrados.