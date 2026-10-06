La Fiscalía formalizó la investigación iniciada por las condiciones en las que se encontraba “René”, un caballo rescatado tras una denuncia por presunta falta de alimento y agua en un establecimiento rural de Gualjaina. El hecho investigado abarca el periodo entre marzo y abril de este año. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el equino —un macho rosillo de unos diez años— se encontraba bajo el cuidado del imputado sin recibir la hidratación y nutrición necesarias. Esta situación le habría provocado un cuadro severo de desnutrición, delgadez y debilidad física extrema, panorama que no se revirtió a pesar de los avisos y advertencias previas emitidas por personal municipal.

Continuidad del juez y decisiones clave

La audiencia comenzó con la confirmación de la continuidad del Juez de Garantías a cargo del trámite. Aunque inicialmente el magistrado evaluó apartarse por una denuncia que el propio imputado había presentado en su contra ante el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía solicitó reconsiderar la postura. Tras constatarse que dicha denuncia había sido rechazada de plano por el organismo provincial, entre otros motivos porque fue presentada con posterioridad a la intervención del juez y a partir de que el magistrado dictó una resolución con la que no estaba de acuerdo el imputado. Admitirla iría en contra de la garantía de juez natural.

El defensor estuvo de acuerdo con este criterio y, contando con el acuerdo de las partes, el juez ratificó su competencia para seguir interviniendo como juez natural del proceso.

Durante la jornada, la defensa planteó la nulidad de las actuaciones y solicitó el sobreseimiento de su asistido, argumentando la inexistencia de delito. Sin embargo, el juez rechazó de forma directa estos pedidos. Respecto a la nulidad, remarcó de manera general que se trataba de una discusión que ya había sido debatida y resuelta previamente por un tribunal de revisión. En cuanto al sobreseimiento, fundamentó que no corresponde desestimar una causa en una etapa tan inicial, en sintonía con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Protección para “René” como sujeto de derecho

Un punto central de la audiencia fue el destino del animal. El magistrado denegó el pedido de restitución realizado por el imputado y ratificó la medida de protección que rige sobre “René”, al reafirmar la resolución adoptada en junio que lo reconoció bajo la figura jurídica de «ser sintiente» y «sujeto de derecho».

De este modo, el caballo continuará bajo la guarda provisoria del área de Fauna Urbana en un predio privado y bajo estricto control judicial. Esta medida tutelar no impedirá que la defensa ejerza sus derechos de prueba: el acusado y su abogado podrán conocer la ubicación del equino, proponer peritos examinadores y participar de los estudios clínicos correspondientes.

Con la formalización de la apertura de la investigación, se inició un plazo de seis meses para que la Fiscalía recolecte las pruebas necesarias, realice las pericias veterinarias y determine si la investigación debe elevarse a juicio.