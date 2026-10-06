Con la asunción de la magistrada se completó el tribunal para agilizar los procesos penales y fortalecer la labor judicial, en una ceremonia encabezada por el intendente junto a autoridades del gabinete, de Rada Tilly y Fuerzas Armadas.

Este martes por la mañana, el intendente Othar Macharashvili participó del acto de juramento de Ángela Cecilia Pagano Mata, quien asumió como jueza federal del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad. La ceremonia contó además con la presencia de la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, autoridades judiciales y de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Luego de la jura al cargo, la flamante jueza federal, celebró su ascenso en su carrera y expresó su agradecimiento para con sus equipos de trabajo, colegas y familiares, que la acompañaron durante su trayectoria. “Sé que se vienen desafíos a futuros, tanto en el ámbito laboral como en el personal, pero es una transición llena de gratitud y esperanza”, sostuvo.

Los jueces federales, Nicolás Baronetto, Sebastián Ruiz y Javier Leal de Ibarra, destacaron la designación de la magistrada que lleva 37 años en el sistema judicial y la importancia de alcanzar la conformidad plena del tribunal, lo cual fortalecerá las labores judiciales pendientes. Asimismo, remarcaron el propósito central de fomentar una relación colaborativa para beneficiar directamente para acercar la justicia a la ciudadanía, buscando optimizar los procesos penales.