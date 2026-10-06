Agustín Rossi, diputado nacional de Unión por la Patria, confirmó a ABC Radio por FM Records que el bloque presentó «un proyecto de ley que prohíbe que venda la ciudadanía en cualquier circunstancia, ya sea por inversiones o por una decisión de ponerle un precio específico. Resulta indignante y te subleva saber que la ciudadanía este en venta porque nuestro preámbulo (de la Constitución) no dice eso, pero la versión libertaria le agrega que con 250.000 dólares quieran habitar el suelo argentino”.

Luego señaló que “El ministro Caputo fue absolutamente diáfano cuando anunció este programa diciendo que en el 2024 las empresas tecnológicas le solicitaron la posibilidad de venta de ciudadanía lo que les permitiría no cumplir con ninguna de las limitaciones que impone la Ley de Tierras. Ya tienen el RIGI y con la Ley de Malvinas buscan un cambio del rol de las Fuerzas Armadas para darle seguridad a los data center a lo que se le suma la compra de ciudadanía para comprar tierras sin límites. Así quieren construir una economía de enclave como hicieron en Ecuador con lo que denominan la Ciudad prospera que significa una preocupante pérdida de soberanía”.

Respecto al rol del Congreso, indicó “Vamos a hacer todo lo posible para que esta ley salga y se apruebe, no depende solamente de nosotros porque necesitamos de los aliados para conseguir 129 votos y no nos quedamos de brazos cruzados. Por eso pedimos una sesión especial para derogar el DNU 70 y un alivio para los endeudados junto a la extensión por un año de la ley de emergencia en discapacidad”.

Por último, sostuvo que “Hay que decir con claridad que este gobierno es el más entreguista después de la década infame. En la década del ’30 se firmó el Pacto Roca-Runciman donde Argentina se comprometió a venderle a Gran Bretaña la totalidad de la producción de carne del país. En estas elecciones vamos a enfrentar a Milei y a una coalición internacional que lidera Trump, a eso deberá sobreponerse el pueblo argentino”.