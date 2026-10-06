Mientras el presidente Javier Milei insulta a los periodistas, y acompaña posteos que piden una cárcel especial para ellos, Messi recibió el título Honoris Causa de la UBA.

La justicia calificó de inconstitucional el decreto que desconoce el Financiamiento Universitario.

Las Universidades preparan una nueva y gran movilización para el 15, día en que se intentará derogar el DNU 70.

La reforma del Código Penal, la escribirá Virginia Gallardo.

El vocero sigue oscureciendo, cada vez que quiere aclarar.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: