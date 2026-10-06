La emblemática competencia de 3K y 5K que se realizará el sábado 17 de octubre tendrá su punto de partida desde el Gimnasio N° 2, está destinada a recaudar fondos para estudios mamarios de mujeres sin cobertura y promover la detección precoz.

Este martes por la mañana, en las instalaciones del Centro de Exposición y Promoción Turística (CEPTur), la Municipalidad acompañó el lanzamiento formal de la 20° edición de la Carrera de la Mujer, especial Día de la Madre. La tradicional competencia con modalidades de 3K para caminantes y 5K para corredoras, se ha consolidado como un evento referente en la Patagonia, promoviendo la participación femenina en el deporte, la vida saludable y la lucha activa contra el cáncer de mama.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, puso en valor la labor colectiva y señaló que “es un ejemplo trabajar 20 años en una lucha contra la enfermedad del cáncer; no es menor el trabajo que organizan para visibilizar cada día esta problemática”.

En la misma línea, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, remarcó que el propósito de la gestión junto a la organizadora Nancy Regina “es tratar de que todos participen, colaboren y se sumen para difundir lo importante que es la prevención y el examen previo”. Además, agradeció la articulación constante con el sector privado para hacer posible esta gran convocatoria comunitaria.

Finalmente, la organizadora Nancy Regina enfatizó la urgencia de realizar controles anuales, recordando que en Argentina se detectan 22.000 casos al año y que la detección temprana permite curar el 90% de los diagnósticos. La prueba largará el sábado 17 de octubre desde el Gimnasio Municipal N° 2. Para acceder a las inscripciones, las interesadas pueden ingresar a las redes sociales de Carrera de la Mujer Acuarium; estando el plazo abierto para corredoras hasta el jueves 15 a las 18:00 horas, y para caminantes hasta una hora antes de la competencia.