Eduardo Carrasco, titular de Comodoro Turismo, se mostró entusiasmado, ante ABC Radio por FM Records, de la apertura de temporada que se realizará este sábado con un «evento durante todo el día para que disfruten de todas las actividades turísticas de la ciudad para concretar el lanzamiento de una nueva temporada y nos entusiasma la necesidad de seguir creciendo en la cantidad de prestadores y más turistas”.

“Este sábado habrá actividades de agua, senderismo, 4×4, cabalgatas, visitas al faro y vuelos de bautismo todo a precios promocionales para que se pueda aprovechar el mayor descuento para los comodorenses”, agregó.

Carrasco indicó que “Tenemos muchas consultas y reservas, pero les recomiendo entrar a las redes de Comodoro Turismo para ver cuáles son los prestadores turísticos vinculados a las actividades del sábado”.

“En Comodoro hay miles de cosas para hacer y seguimos siempre nuevas propuestas y creando nuevos senderos para caminar con guías o de manera individual”, sostuvo y destacó que “Los comodorenses debemos ser receptivos con los turistas para que la gente nos siga eligiendo y el sábado las actividades comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 9 de la noche cerrando la jornada con música frente al mar”.