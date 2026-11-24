Una interrupción eléctrica afecta a los acuíferos de Manantiales Behr. El corte de agua fue anunciado para este lunes 23 de noviembre y alcanza a ocho barrios y un sector de Km. 8.

El suministro de agua se interrumpe desde las 22 de este lunes 23 de noviembre en distintos sectores de la zona norte de Comodoro Rivadavia, debido a un corte en la línea eléctrica que alimenta a los acuíferos de Manantiales Behr.

Según informaron los departamentos de Saneamiento y de Sistema Acueductos y Acuíferos, los barrios afectados son Km. 5, Km. 17, Km. 18, Centenario, René Favaloro, Castelli, Covicup, Caleta Córdova y un sector de Km. 8.

Por el momento, no hay horario previsto para la normalización del servicio. Ante esta situación, solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua disponible.