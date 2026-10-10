La fabricación de las piezas de hormigón armado permitirá acelerar el montaje, mejorar el control de calidad y reducir el tiempo de permanencia de las excavaciones abiertas. La intervención ampliará la capacidad de desagüe de la zona sur de la ciudad.

La obra del nuevo conducto pluvial de descarga al mar en Comodoro Rivadavia, una intervención de gran escala para optimizar el sistema de evacuación de aguas pluviales y fortalecer la infraestructura de la ciudad, avanza con la fabricación de los módulos premoldeados de hormigón armado, que posteriormente serán trasladados y montados en el lugar. Esa metodología agilizará los trabajos y reducirá las molestias ocasionadas a los vecinos durante la ejecución.

El sistema consiste en fabricar en planta módulos inferiores y superiores en forma de “U” que, una vez ensamblados, conformarán el conducto. Las piezas se elaboran bajo condiciones controladas y se trasladan cuando alcanzan la resistencia necesaria para su transporte y colocación.

Ventajas de los módulos premoldeados

La principal ventaja de esta metodología es que permite reducir el tiempo durante el cual las excavaciones permanecen abiertas. En una intervención que requiere trabajar a más de cuatro metros de profundidad, acelerar el montaje y el posterior relleno disminuirá las interferencias con el tránsito, los accesos a las viviendas y la circulación peatonal.

La fabricación anticipada permite desarrollar en paralelo la producción de los módulos y la preparación de los sectores donde serán instalados. De esta manera, se acortan los tiempos de espera propios del hormigonado en el lugar y se facilita el avance por tramos, con una menor ocupación prolongada de las calles.

Otro beneficio es el control de calidad durante la elaboración. La producción en planta facilita la verificación de los materiales, las armaduras, las dimensiones y el curado del hormigón, además de reducir la exposición de estas tareas a las lluvias, el viento y las variaciones de temperatura.

El sistema también disminuye la cantidad de trabajos que deben realizarse dentro de la excavación, ya que buena parte del armado y del hormigonado se desarrolla previamente en planta. En el frente de obra se concentran las tareas de preparación de la base, montaje, ejecución de juntas y relleno.

La metodología se aplicará en los tramos rectos, manteniendo el recorrido y las dimensiones hidráulicas previstas en el proyecto. Los cambios de dirección se construirán mediante el método tradicional. Para las intervenciones que afecten la circulación, se prevé organizar desvíos y accesos provisorios.

Una obra estratégica para Comodoro

La obra del conducto pluvial de descarga al mar responde a la insuficiencia de las instalaciones existentes y constituye una intervención importante para mejorar el drenaje de la zona sur de Comodoro Rivadavia. El sistema integra los aportes de las cuencas de los colectores Roca y Chile, dentro de la denominada Cuenca Sur, cuya superficie alcanza aproximadamente las 6.596 hectáreas.

El nuevo conducto tendrá un recorrido de más de 1,3 kilómetros. Comenzará en la intersección de las avenidas Chile, Roca y La Nación, continuará por La Nación y Francisco Behr, cruzará la Ruta Nacional Nº 3 y seguirá por Casimiro Pella hasta su desembocadura en el mar.

Además del conducto principal, el proyecto contempla cámaras de empalme e inspección, 49 sumideros y accesos para equipos de limpieza, necesarios para la captación del agua de lluvia y el mantenimiento del sistema. También incluye la reubicación de las redes de agua potable y de cloacas que interfieren con la traza, junto con la reposición de las conexiones domiciliarias correspondientes.

La intervención, licitada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut sobre un proyecto municipal, tiene un plazo previsto de 540 días corridos y un horizonte de planificación de 50 años. Su finalidad es ampliar la capacidad de evacuación del agua de lluvia hacia el mar y contribuir a reducir el riesgo de anegamientos en la zona sur de la ciudad.