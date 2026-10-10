Un juicio por jurados realizado en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia culminó con un veredicto unánime de culpabilidad respecto a un hombre acusado por ocho hechos de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad, algunos de ellos gravemente ultrajantes, y otros abusos sexuales simples.

El juicio se hizo en el marco de una causa que se había iniciado con la denuncia de una mujer respecto a presuntos hechos de abuso sexual de los cuales habrían sido víctimas sus nietas menores de edad.

Tras tres jornadas de juicio y escucharse el testimonio de 17 personas, además de la prueba producida respecto de dos procedimientos de Cámara Gesell y los alegatos de las partes, el jurado popular pasó a deliberar y finalmente informó a la magistrada que había llegado a un veredicto unánime.

Los 12 integrantes del jurado popular declararon culpable al acusado respecto de los hechos formulados por la acusación y la jueza penal Daniel Arcuri dispuso la prisión preventiva del hombre, además de fijar para el día 19 de octubre a las 14:00 la audiencia de cesura de pena.

En el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general María Laura Blanco, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo de las defensoras públicas Carla Vanesa Vera y Luciana Risso.